Diaporama historique de l’église Saint-Baudile, Église Saint-Baudile, Brou-sur-Chantereine

Informations pratiques

Diaporama historique de l’église Saint-Baudile Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Église Saint-Baudile Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Projection Diaporama historique par Mr. Jean Lou Hamet (Breuillois et passionné d’histoire locale). Venez découvrir l’histoire de notre église Saint Baudile, les raisons de sa construction, les personnages liés à cette construction. (Vidéo de 15mn). Après la projection ,possibilité d’échanges avec le public.

Horaires projection : 11h, 15h, église Saint-Baudile

Horaire : Attention fermeture de 12h à 14 h.

L’église paroissiale de Brou-sur-Chantereine fut édifiée de 1740 à 1742. On doit sa construction à Paul-Esprit Feydeau de Brou, ministre et garde des sceaux de France sous le roi Louis XV. Il confia le soin de cette construction à M. DE VIGNY, Architecte des Bâtiments du Roi et de la société Royale des Ordres. Elle fut bénie le 7 mai 1742.

Cette église est construite sur une propriété appartenant à M. Feydeau, intendant de Paris, seigneur de Brou. La cloche, qui a survécu à la Révolution, date de 1748. Aucun prêtre n’administre la paroisse entre la Révolution et le 7 novembre 1931. À cette date, avec le soutien de M. et Mme Thiébaut, une ordonnance épiscopale fixe les nouvelles limites paroissiales, en ajoutant à la paroisse existante la cité cheminote et les lotissements de Chantereine et de La Villeneuve, situés sur le territoire de Chelles. Saint Baudile est un apôtre martyr qui a vécu à Nîmes vers le IIe ou le IIIe siècle.

Église Saint-Baudile 3 rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 0164266669 http://www.brousurchantereine.info/Pages_V2/Accueil.htm Cette église est construite sur une propriété appartenant à M. Feydeau, intendant de Paris, seigneur de Brou. La cloche, qui a survécu à la Révolution, date de 1748. Aucun prêtre n’administre la paroisse entre la Révolution et le 7 novembre 1931. À cette date, avec le soutien de M. et Mme Thiébaut, une ordonnance épiscopale fixe les nouvelles limites paroissiales, en ajoutant à la paroisse existante la cité cheminote et les lotissements de Chantereine et de La Villeneuve, situés sur le territoire de Chelles. Saint Baudile est un apôtre martyr qui a vécu à Nîmes vers le IIe ou le IIIe siècle. L’église se trouve en face de la mairie.

Projection diaporama historique par Mr. Jean Lou Hamel de 15 minutes

Ville de Brou-sur-chantereine