Dictée des Amis du Château au Château du Mesnil Saint Denis, Château du Mesnil-Saint-Denis, Le Mesnil-Saint-Denis

Informations pratiques

Dictée des Amis du Château au Château du Mesnil Saint Denis Samedi 19 septembre, 16h00 Château du Mesnil-Saint-Denis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour cette 3 ème édition de la Dictée, dans le salon de lecture du Château, lieu emblématique du passé culturel du Château, nous vous invitons à tester vos connaissances orthographiques dans un lieu exceptionnel et sur un texte choisi par Véronique Helena Malvoisin.

Château du Mesnil-Saint-Denis 1 rue Henri-Husson 78320 Le Mesnil-Saint-Denis Le Mesnil-Saint-Denis 78320 Yvelines Île-de-France 07 67 10 99 84 https://www.lesamisduchateau-lemesnilsaintdenis.fr/ https://www.lesamisduchateau-lemesnilsaintdenis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesamisduchateau-lemesnilsaintdenis.fr/ »}] Le Château du Mesnil-Saint-Denis est un édifice édifié en 1589. Il a traversé les siècles avec différents propriétaires et visiteurs célèbres. Depuis le 4 Janvier 1947, le château est inscrit au titre des monuments historiques. En 1952, la commune du Mesnil-Saint-Denis rachète le château afin d’y installer la mairie, les écoles et divers services communaux et procède aux réhabilitations d’urgence.

Aujourd’hui le château héberge la mairie et les services municipaux et plusieurs manifestations s’y déroulent ouverts au public : Journées européennes du patrimoine, marché de noël, vide-grenier … Le château est accessible en voiture : De Paris N10 direction Rambouillet, sortie Le Mesnil Saint Denis , parking en face.

En Train : Gare de la Verrière sur ligne Paris Montparnasse – Rambouillet

Jeu « Dictée des Amis du Château »

©Amis du Château du Mesnil Saint Denis