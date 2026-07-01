Expositions au Château du Mesnil Saint Denis, Château du Mesnil-Saint-Denis, Le Mesnil-Saint-Denis

Informations pratiques

Expositions au Château du Mesnil Saint Denis Samedi 19 septembre, 14h00 Château du Mesnil-Saint-Denis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Seront exposées :

Des aquarelles de Sandrine CAUMONT

Des photos d’Hélène ROCHAS

Des photos d’André CUQUEL

Sur le thème du Château, Patrimoine en Péril et de la Photographie

Château du Mesnil-Saint-Denis 1 rue Henri-Husson 78320 Le Mesnil-Saint-Denis Le Mesnil-Saint-Denis 78320 Yvelines Île-de-France 07 67 10 99 84 https://www.lesamisduchateau-lemesnilsaintdenis.fr/ https://www.lesamisduchateau-lemesnilsaintdenis.fr/ Le Château du Mesnil-Saint-Denis est un édifice édifié en 1589. Il a traversé les siècles avec différents propriétaires et visiteurs célèbres. Depuis le 4 Janvier 1947, le château est inscrit au titre des monuments historiques. En 1952, la commune du Mesnil-Saint-Denis rachète le château afin d’y installer la mairie, les écoles et divers services communaux et procède aux réhabilitations d’urgence.

Aujourd’hui le château héberge la mairie et les services municipaux et plusieurs manifestations s’y déroulent ouverts au public : Journées européennes du patrimoine, marché de noël, vide-grenier … Le château est accessible en voiture : De Paris N10 direction Rambouillet, sortie Le Mesnil Saint Denis , parking en face.

En Train : Gare de la Verrière sur ligne Paris Montparnasse – Rambouillet

Expositions

©Amis du Château du Mesnil Saint Denis