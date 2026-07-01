Le Skit du Saint Esprit et ses icônes, Skit du Saint-Esprit, Le Mesnil-Saint-Denis

Informations pratiques

Le Skit du Saint Esprit et ses icônes Samedi 19 septembre, 10h00 Skit du Saint-Esprit Yvelines

Par créneau de réservation car le lieu est exigü. Le lien d’inscription sera disponible prochainement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du Skit du Saint Esprit et découverte des icônes du Père Grégoire, patrimoine atypique des Yvelines.

Skit du Saint-Esprit 7 Avenue des Bruyeres, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis, France Le Mesnil-Saint-Denis 78320 Yvelines Île-de-France +33781762348 https://simesnilsaintdenis.e-monsite.com [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}] Le Skit du Saint Esprit est bâti en 1934 en plein bois. Le bâtiment, de plan carré, est élevé en meulière avec des murs à la maçonnerie massive. Il est précédé d’un clocher-mur à trois baies surmonté de trois bulbes. L’édifice, peu percé, est surtout éclairé par les bulbes qui le couronnent. La courte nef est délimitée par un mur formant une iconostase, orné d’une Déisis monumentale. Ce décor intérieur, comme les nombreuses icônes qui ornent le lieu, a été peint entre 1950 et 1958 par le père Grégoire Krug, qui résida dans cet ermitage. En voiture ou à pied, possibilité de se garer dans les rues annexes.

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