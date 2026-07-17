Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine Le Skit du Saint Esprit Le Mesnil-Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Le Skit du Saint Esprit · Le Mesnil-Saint-Denis

Informations pratiques

Le Mesnil-Saint-Denis

Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine

Le Skit du Saint Esprit 7 avenue des Bruyères Le Mesnil-Saint-Denis Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Patrimoine atypique des Yvelines, venez découvrir un site réputé pour ses icônes.

.

Le Skit du Saint Esprit 7 avenue des Bruyères Le Mesnil-Saint-Denis 78320 Yvelines Île-de-France syndicat.initiative.78320@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An unusual attraction in the Yvelines—come discover a site renowned for its iconic landmarks.

L’événement Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine Le Mesnil-Saint-Denis a été mis à jour le 2026-07-17 par Conseil Départemental des Yvelines