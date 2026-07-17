Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine Le Skit du Saint Esprit Le Mesnil-Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Le Skit du Saint Esprit · Le Mesnil-Saint-Denis
Informations pratiques
Le Mesnil-Saint-Denis
Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine
Le Skit du Saint Esprit 7 avenue des Bruyères Le Mesnil-Saint-Denis Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Patrimoine atypique des Yvelines, venez découvrir un site réputé pour ses icônes.
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Le Skit du Saint Esprit 7 avenue des Bruyères Le Mesnil-Saint-Denis 78320 Yvelines Île-de-France syndicat.initiative.78320@gmail.com
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English :
An unusual attraction in the Yvelines—come discover a site renowned for its iconic landmarks.
L’événement Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine Le Mesnil-Saint-Denis a été mis à jour le 2026-07-17 par Conseil Départemental des Yvelines
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