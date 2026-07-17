UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mesnil-Saint-Denis

Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine Le Skit du Saint Esprit Le Mesnil-Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Le Skit du Saint Esprit · Le Mesnil-Saint-Denis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Skit du Saint Esprit
Adresse
7 avenue des Bruyères
Ville
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Département
Yvelines
Tarif

Le Mesnil-Saint-Denis

Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine

Le Skit du Saint Esprit 7 avenue des Bruyères Le Mesnil-Saint-Denis Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Patrimoine atypique des Yvelines, venez découvrir un site réputé pour ses icônes.
  .

Le Skit du Saint Esprit 7 avenue des Bruyères Le Mesnil-Saint-Denis 78320 Yvelines Île-de-France   syndicat.initiative.78320@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An unusual attraction in the Yvelines—come discover a site renowned for its iconic landmarks.

L’événement Skit du Saint Esprit visite Journées du Patrimoine Le Mesnil-Saint-Denis a été mis à jour le 2026-07-17 par Conseil Départemental des Yvelines

À voir aussi à Le Mesnil-Saint-Denis (Yvelines)