Lecture : Pierre à pierre par la compagnie àH2V au Château du Mesnil Saint Denis, Château du Mesnil-Saint-Denis, Le Mesnil-Saint-Denis

Informations pratiques

Lecture : Pierre à pierre par la compagnie àH2V au Château du Mesnil Saint Denis Samedi 19 septembre, 14h30 Château du Mesnil-Saint-Denis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

“On ne restaure plus, on ne gâte plus, on n’enlaidit plus un monument, on le jette bas” Victor Hugo

S’appuyant sur un des thèmes proposés par les Journées Européennes du Patrimoine (“Patrimoines en péril”), nous ferons entendre la voix d’écrivaines et d’écrivains qui ont posé leurs mots sur ces pierres disparues ou abîmées par la force du temps ou la folie des hommes, afin de les graver dans notre mémoire, du temple de l’Acropole à Notre-Dame-de-Paris, des bouddhas de Bâmiyân à la cathédrale de Reims.

Par Véronique Helena Malvoisin et Philippe Henniquau

Choix des textes et montage Jacques Fournier

Château du Mesnil-Saint-Denis 1 rue Henri-Husson 78320 Le Mesnil-Saint-Denis Le Mesnil-Saint-Denis 78320 Yvelines Île-de-France 07 67 10 99 84 https://www.lesamisduchateau-lemesnilsaintdenis.fr/ https://www.lesamisduchateau-lemesnilsaintdenis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesamisduchateau-lemesnilsaintdenis.fr/ »}] Le Château du Mesnil-Saint-Denis est un édifice édifié en 1589. Il a traversé les siècles avec différents propriétaires et visiteurs célèbres. Depuis le 4 Janvier 1947, le château est inscrit au titre des monuments historiques. En 1952, la commune du Mesnil-Saint-Denis rachète le château afin d’y installer la mairie, les écoles et divers services communaux et procède aux réhabilitations d’urgence.

Aujourd’hui le château héberge la mairie et les services municipaux et plusieurs manifestations s’y déroulent ouverts au public : Journées européennes du patrimoine, marché de noël, vide-grenier … Le château est accessible en voiture : De Paris N10 direction Rambouillet, sortie Le Mesnil Saint Denis , parking en face.

En Train : Gare de la Verrière sur ligne Paris Montparnasse – Rambouillet

Conférence lectures « Pierre à pierre »

©Amis du Château du Mesnil Saint Denis