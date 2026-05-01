Dictée en gare Saint-Quentin
Dictée en gare Saint-Quentin mercredi 20 mai 2026.
Saint-Quentin
Dictée en gare
Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
La SNCF, France Culture et la Ville de Saint-Quentin vous invitent à une expérience unique le mercredi 20 mai, de 10h à 15h dans le Hall de la gare de Saint-Quentin. L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous enfants, seniors, voyageurs, curieux… ! Les cahiers et stylos sont fournis.
Au programme
– 5 sessions de dictée de 30 minutes animées par Rachid Santaki, créateur de la dictée sur France Culture
– Des intermèdes artistiques chants, musique, visites flash du buffet de la gare…
– Une dictée sans stress pas de notes, juste le plaisir d’écrire et de célébrer la richesse de la langue française, autour du thème Art déco.
– Venez seul, entre amis ou en famille pour partager un moment ludique et culturel dans un cadre atypique !
La SNCF, France Culture et la Ville de Saint-Quentin vous invitent à une expérience unique le mercredi 20 mai, de 10h à 15h dans le Hall de la gare de Saint-Quentin. L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous enfants, seniors, voyageurs, curieux… ! Les cahiers et stylos sont fournis.
Au programme
– 5 sessions de dictée de 30 minutes animées par Rachid Santaki, créateur de la dictée sur France Culture
– Des intermèdes artistiques chants, musique, visites flash du buffet de la gare…
– Une dictée sans stress pas de notes, juste le plaisir d’écrire et de célébrer la richesse de la langue française, autour du thème Art déco.
– Venez seul, entre amis ou en famille pour partager un moment ludique et culturel dans un cadre atypique ! .
Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
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English :
The SNCF, France Culture and the City of Saint-Quentin invite you to a unique experience on Wednesday, May 20, from 10am to 3pm in the Hall of Saint-Quentin station. Admission is free and open to all: children, senior citizens, travelers and the curious! Notebooks and pens are provided.
On the program
– 5 30-minute dictation sessions hosted by Rachid Santaki, creator of the dictation on France Culture
– Artistic interludes: songs, music, flash visits to the station buffet…
– A stress-free dictation: no notes, just the pleasure of writing and celebrating the richness of the French language, on an Art Deco theme.
– Come alone, with friends or family to share a fun and cultural moment in an atypical setting!
L’événement Dictée en gare Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Saint-Quentinois
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