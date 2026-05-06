Dictée géante, Arènes du Tempéras, Alès
Dictée géante, Arènes du Tempéras, Alès jeudi 4 juin 2026.
Dictée géante Jeudi 4 juin, 14h00 Arènes du Tempéras Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00
Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ladicteegeante.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 55 86 48 90 »}]
Venez vous amuser avec les mots ! Organisée par Voyages culturels. Animée par Rachid Santaki, Monsieur Dictée®. dictée
À voir aussi à Alès (Gard)
- Journée des pépiniéristes, Centre national de Pomologie, Alès 6 mai 2026
- Les Mercredis du Pôle » Décore ton cadre photo! « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès 6 mai 2026
- Lotos du mois de mai 2026, Alès Agglomération, Alès 7 mai 2026
- Cérémonie, Alès Agglomération, Alès 8 mai 2026
- Cevenn’ Swing Festival, Alès, Alès 8 mai 2026