Dictée géante, Arènes du Tempéras, Alès

Dictée géante Jeudi 4 juin, 14h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ladicteegeante.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 55 86 48 90 »}]

Venez vous amuser avec les mots ! Organisée par Voyages culturels. Animée par Rachid Santaki, Monsieur Dictée®. dictée