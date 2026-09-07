Dictée géante, Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère
vendredi 2 octobre 2026 · Centre social et culturel Robert Doisneau · Biars-sur-Cère
Informations pratiques
Dictée géante Vendredi 2 octobre, 18h00 Centre social et culturel Robert Doisneau Seine-et-Marne
25 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Amoureux de l’orthographe, venez tester vos connaissances à l’occasion de cette dictée surprise… Rien ne sera dévoilé avant 18h !
Centre social et culturel Robert Doisneau 94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Seine-et-Marne Île-de-France 05 65 38 03 79 https://mediathequebiars.cauvaldor.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 38 03 79 »}] Parking
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