Dictée Géante de Rachid Santaki, Théâtre du Blanc-Mesnil, Le Blanc-Mesnil

Informations pratiques

Dictée Géante de Rachid Santaki Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis

Dans la limite des places disponibles (700 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville du Blanc-Mesnil accueille la Dictée Géante autour du thème national « Patrimoine de la photographie », animée par Rachid Santaki.

Bien plus qu’un simple exercice d’orthographe, la Dictée Géante est un véritable moment de partage qui rassemble toutes les générations autour de la richesse de la langue française. Le temps d’un texte inédit consacré au patrimoine de la photographie, les participants seront invités à voyager à travers l’histoire de cet art, de ses origines à nos jours, tout en redécouvrant le plaisir d’écrire ensemble.

Cette édition proposera ainsi une immersion dans la mémoire du Blanc-Mesnil, en s’inspirant de photographies d’archives qui témoignent de l’histoire de la ville et des différentes périodes qui l’ont façonnée. Ces images, reflets des évolutions urbaines, des habitants et de leur quotidien, nourriront l’élaboration du texte en offrant un regard sensible sur le territoire et sur celles et ceux qui l’ont vécu. Les ateliers d’écriture organisés en amont viendront également enrichir cette réflexion, en invitant les habitants à partager leurs souvenirs, leurs émotions et leur perception de ce patrimoine photographique. La dictée offrira ainsi un voyage entre histoire de la photographie, mémoire locale et regard porté sur la ville à travers l’objectif des photographes.

En amont de l’événement, plusieurs ateliers d’écriture seront proposés dans différents lieux de la ville afin d’inviter les habitants à partager leurs souvenirs, leurs regards et leurs émotions autour de la photographie, des images anciennes et de la mémoire locale. Ces temps d’échange permettront d’explorer la place de la photographie dans les histoires individuelles et collectives, tout en sensibilisant les participants à la richesse du patrimoine photographique.

Le texte de la Dictée Géante sera écrit par Rachid Santaki à partir de cette thématique, en mêlant histoire de la photographie et mise en lumière des photographies issues des archives locales. Il invitera chacun à porter un regard nouveau sur ce patrimoine, à comprendre ce que révèle une image au-delà de ce qu’elle montre, et à redécouvrir l’histoire de la ville à travers l’objectif des photographes.

Ouverte à toutes et à tous, sans distinction d’âge ou de niveau, cette Dictée Géante est pensée comme un moment convivial, ludique et fédérateur. Que l’on soit passionné de littérature, amateur de photographie, élève, parent, grand-parent ou simplement curieux, chacun est invité à relever le défi dans une ambiance chaleureuse où le plaisir de participer prime sur la performance.

Depuis 2013, Rachid Santaki fait de la dictée un événement populaire et rassembleur. Son initiative est née d’un constat simple : l’orthographe et les mots, enjeux essentiels pour chacun d’entre nous, peuvent aussi devenir un jeu et un formidable vecteur de lien social. Écrivain engagé et animateur de nombreux ateliers d’écriture, il a su réinventer cet exercice pour en faire un rendez-vous culturel accessible à tous, réunissant habitants, scolaires, familles, entreprises et institutions autour d’une même passion pour la langue française.

À travers cette Dictée Géante, les Blanc-Mesniloises et les Blanc-Mesnilois seront invités à vivre une expérience culturelle originale où se rencontrent langue française, photographie et histoire locale. Une manière de célébrer ensemble un patrimoine qui ne se limite pas aux monuments, mais qui se raconte aussi dans les images, les regards et les souvenirs qu’elles transmettent de génération en génération.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1-5 place de la Libération, 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0145919393 http://www.theatredublancmesnil.com https://fr-fr.facebook.com/theatredublancmesnil/ Le Théâtre du Blanc-Mesnil est géré dans le cadre d’une délégation de service public par la société Producene BM. Après plusieurs mois de travaux, la salle Barbara a rouvert ses portes le 23 janvier 2019, avec une capacité de 736 places, contre 320 auparavant. Bus : RER B Drancy, puis bus 148.

Dictée géante

©ladictéegéante