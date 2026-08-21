Dictée médiévale au Château des sires du Faucigny, Château des sires du Faucigny, Bonneville

Informations pratiques

Dictée médiévale au Château des sires du Faucigny Samedi 19 septembre, 09h00 Château des sires du Faucigny Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Accueil café puis dictée médiévale

Oyez, oyez, gentes dames, damoiselles et damoiseaux ! Prenez plume et parchemin pour une noble épreuve de l’esprit. Rendez-vous au chastel des sires de Faucigny quand sonnera la tierce. Ne pas trouiller, cette joutte est avant tout affaire de convivialité.

Bien vaigniez soit.

Sur inscription auprès de la médiathèque – 04 50 97 26 94

Château des sires du Faucigny 104 Place de l’Église, 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 97 26 94 »}]

Accueil café puis dictée médiévale

©Faucigny glières tourisme