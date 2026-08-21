Visite guidée de Bonneville, Hôtel de Ville, Bonneville

Informations pratiques

Visite guidée de Bonneville Dimanche 20 septembre, 15h30 Hôtel de Ville Haute-Savoie

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Remontez le fil du temps à Bonneville ! Partez pour une balade captivante au cœur de Bonneville, guidés par une conférencière passionnée qui vous révélera les secrets bien gardés de cette ville entre montagnes et rivière.

Des ruelles médiévales à l’imposant château final, en passant par les grandes transformations du XIXe siècle, chaque étape de cette visite regorge d’anecdotes et de récits surprenants. Vous découvrirez comment l’Arve a façonné l’histoire de Bonneville et pourquoi cette cité occupe une place à part dans l’histoire de la Haute-Savoie. Une visite vivante mais aussi pleine de charme et d’histoires… à ne pas manquer !

Hôtel de Ville 2 Place de l’Hôtel-de-Ville 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 97 38 37 https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 97 38 37 »}] Centre ville de Bonneville Voiture, gare, bus

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