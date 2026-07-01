DIEGO LA ONDA FRESH & FRENCH SONGS Sète
vendredi 24 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
DIEGO LA ONDA FRESH & FRENCH SONGS
896 Boulevard de Verdun- Clos St Joseph Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le festival des Voix Vives des Méditerranée en Méditerranée à la baleine rouge le vendredi 24 à 20h vous invite à découvrir ou à retrouver Diego la Onda le plus cool & fresh des crooner frenchy, ami incontournable du festival et de la baleine rouge !
Le festival des Voix Vives des Méditerranée en Méditerranée à la baleine rouge le vendredi 24 à 20h vous invite à découvrir ou à retrouver Diego la Onda le plus cool & fresh des crooner frenchy, ami incontournable du festival et de la baleine rouge ! .
896 Boulevard de Verdun- Clos St Joseph Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com
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English :
The Voix Vives des Méditerranée Festival in the MediterraneanLa Baleine Rouge on Friday, the 24th, at 8 p.m., invites you to discover or reconnect with Diego la Onda, the coolest and freshest French crooner—a staple friend of the festival and La Baleine Rouge!
L’événement DIEGO LA ONDA FRESH & FRENCH SONGS Sète a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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