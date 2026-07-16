Diffusion à la Micro-Folie de Chauvigny des clichés d’un photographe local, Chauvigny château d’Harcourt Espace Micro-Folie, Chauvigny
mardi 1 juin 2027 · Chauvigny château d'Harcourt Espace Micro-Folie · Chauvigny
Informations pratiques
Diffusion à la Micro-Folie de Chauvigny des clichés d’un photographe local 1 – 5 juin 2027 Chauvigny château d’Harcourt Espace Micro-Folie Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-01T09:00:00+02:00 – 2027-06-01T12:30:00+02:00
Fin : 2027-06-05T14:00:00+02:00 – 2027-06-05T17:00:00+02:00
Installée dans le château d’Harcourt en cité médiévale, la Micro-Folie propose avec son mur d’écrans, ses tablettes numériques et ses casques de réalité virtuelle, une découverte ludique et numérique de nombreuses oeuvres. Seront présentés les photographies réalisées par Désiré MONTIER, qui a immortalisé de nombreuses scénes locales au début du vingtième siècle dans notre région.
Chauvigny château d’Harcourt Espace Micro-Folie rue Saint Pierre 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Chauvigny Vienne Nouvelle-Aquitaine
Installée dans le château d’Harcourt en cité médiévale, la Micro-Folie propose avec son mur d’écrans, ses tablettes numériques et ses casques de réalité virtuelle, une découverte ludique et numérique…
©Association des Publications Chauvinoises et collection privée
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