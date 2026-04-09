Diffusion « C’est Pas Sorcier – Les Bâtisseurs de Cathédrales », &cclesia, cité du patrimoine, Luxeuil-les-Bains

Diffusion « C’est Pas Sorcier – Les Bâtisseurs de Cathédrales » Dimanche 14 juin, 18h00 &cclesia, cité du patrimoine Haute-Saône

Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Un cinéma éphémère prend place au sein même du musée archéologique de l’&cclesia. À cette occasion et pour célébrer le centenaire du titre de Basilique décerné à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Luxeuil, l’Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, propose la diffusion de documentaires sur l’édification des cathédrales.

À destiantion des enfants : « C’est pas sorcier – Les Bâtisseurs de cathédrales. «

Jamy et Fred nous font découvrir les coulisses de la construction des cathédrales. Leurs maquettes, expériences et explications ludiques nous dévoilent les secrets de la révolution de l’architecture gothique permettant l’édification de ces géants de pierre.

&cclesia, cité du patrimoine 30 rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Le site archéologique Saint-Martin présente les vestiges de l’église Saint-Martin de Luxeuil et sa nécropole monastique composée de 150 sarcophages de l’époque mérovingienne

Un cinéma éphémère prend place au sein même du musée archéologique de l’&cclesia. À cette occasion et pour célébrer le centenaire du titre de Basilique décerné à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul …

©Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud