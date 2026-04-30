Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football 2026 Chavaniac-Lafayette
Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football 2026 Chavaniac-Lafayette dimanche 19 juillet 2026.
Chavaniac-Lafayette
Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football 2026
1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Vivez la finale de la coupe du monde de football dans un cadre exceptionnel ! Au programme visite avec un guide de la demeure du marquis de Lafayette et concert. Tout au long de la soirée, profitez d’une restauration sur place.
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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr
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English :
Experience the soccer World Cup final in an exceptional setting! The program includes a guided tour of the Marquis de Lafayette’s residence and a concert. Catering available throughout the evening.
L’événement Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football 2026 Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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