Chavaniac-Lafayette

Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football 2026

1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vivez la finale de la coupe du monde de football dans un cadre exceptionnel ! Au programme visite avec un guide de la demeure du marquis de Lafayette et concert. Tout au long de la soirée, profitez d’une restauration sur place.

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1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr

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English :

Experience the soccer World Cup final in an exceptional setting! The program includes a guided tour of the Marquis de Lafayette’s residence and a concert. Catering available throughout the evening.

L’événement Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football 2026 Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier