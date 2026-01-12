Diffusion de la Finale de la Coupe du Monde de football

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le 19 juillet, vivez la Finale de la Coupe du Monde de football à Châtillon-sur-Loire lors d’une diffusion organisée par le RCC. Un grand moment de sport à partager sur écran géant, dans une ambiance conviviale et festive, entre passionnés et supporters.

Le 19 juillet, Châtillon-sur-Loire vibrera au rythme de la Finale de la Coupe du Monde de football avec une diffusion organisée par le RCC. Supporters passionnés, amateurs de football ou simples curieux sont invités à se retrouver pour vivre ensemble ce grand rendez-vous sportif. Sur écran géant, le match promet émotions, suspense et ferveur collective dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Cette soirée est l’occasion idéale de partager un moment festif, de soutenir son équipe et de profiter de l’énergie du sport en direct, au cœur de la commune. Un événement fédérateur, pensé comme un temps de rencontre et de célébration autour du football. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 86 16 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On July 19, experience the World Cup Final in Châtillon-sur-Loire during a broadcast organized by the RCC. A great moment of sport to be shared on a giant screen, in a friendly and festive atmosphere, between fans and supporters.

L’événement Diffusion de la Finale de la Coupe du Monde de football Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX