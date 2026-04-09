Diffusion de la première partie du documentaire ARTE « Notre-Dame de Paris. Le Défi des Bâtisseurs »., &cclesia, cité du patrimoine, Luxeuil-les-Bains
Diffusion de la première partie du documentaire ARTE « Notre-Dame de Paris. Le Défi des Bâtisseurs »., &cclesia, cité du patrimoine, Luxeuil-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Diffusion de la première partie du documentaire ARTE « Notre-Dame de Paris. Le Défi des Bâtisseurs ». Samedi 13 juin, 20h00 &cclesia, cité du patrimoine Haute-Saône
Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Un cinéma éphémère prend place au sein même du musée archéologique de l’&cclesia. À cette occasion et pour célébrer le centenaire du titre de Basilique décerné à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Luxeuil, l’Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, propose la diffusion de documentaires sur l’édification des cathédrales.
Notre-Dame de Paris. Le Défis des bâtisseurs. Première partie.
Ce documentaire retrace sept siècles d’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris à travers un récit captivant, enrichi par des experts et des animations 3D.
&cclesia, cité du patrimoine 30 rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Le site archéologique Saint-Martin présente les vestiges de l’église Saint-Martin de Luxeuil et sa nécropole monastique composée de 150 sarcophages de l’époque mérovingienne
Un cinéma éphémère prend place au sein même du musée archéologique de l’&cclesia. À cette occasion et pour célébrer le centenaire du titre de Basilique décerné à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul …
©Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
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