Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Diffusion des matchs de la Coupe du Monde à la brasserie Bisaiguë

56 rue du général de gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 12:00:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10

Vous souhaitez suivre les matchs de votre équipe de football lors de la coupe du monde? Venez le faire dans une ambiance conviviale à cette brasserie de Kaysersberg.

La passion du football s’invite à la Brasserie Bisaiguë à Kaysersberg !

En fonction des horaires d’ouverture venez suivre en direct les plus belles affiches de la Coupe du Monde 2026 dans une ambiance conviviale autour de nos bières artisanales.

Tous les matchs de l’Équipe de France seront diffusés, pour vibrer ensemble au rythme des Bleus et partager chaque but, chaque émotion et chaque victoire.

Entre amis, en famille ou entre supporters, rejoignez-nous pour vivre la compétition. .

56 rue du général de gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 17 31 03 48 brasserie.bisaigue@gmail.com

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English :

Want to watch your %E9soccer team’s matches during the World Cup? Come watch them in a friendly atmosphere %E0 at this brasserie in Kaysersberg.

L’événement Diffusion des matchs de la Coupe du Monde à la brasserie Bisaiguë Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg