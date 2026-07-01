Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Fête nationale Bal public

Place Gouraud Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Fête foraine et bal public. Départ du cortège avec les lampions depuis le parking Porte Basse 21h30 accompagné d’un orchestre Gugga Musik. Feu d’artifice à 22h30.

Venez participer à la fête nationale à Kaysersberg !

Programme:

A partir de 21h rendez-vous au parking de l’ancien tribunal, puis assemblement de la population, distribution des lampions et un orchestre Gugga Musik.

A 21h30, départ du cortège pour se rendre à l’accueil devant le chapiteau place Gouraud.

Bal populaire organisé par le KABCA sous le chapiteau, place Gouraud de 19h à 1h du matin.

22h30 Feu d’artifice tiré du château.

Buvette et tartes flambées sur place. 0 .

Place Gouraud Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

Fair and public dance. The lantern parade begins at 9:30 p.m. from the Porte Basse parking lot, accompanied by the Gugga Musik band. Fireworks at 10:30 p.m.

L’événement Fête nationale Bal public Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg