Diffusion du documentaire Arrêt Darnaise, Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux

Informations pratiques

Diffusion du documentaire Arrêt Darnaise Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Lucie Aubrac Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:20:00+02:00

Présenté par Antoine Boureau, auteur-photographe

Neuf jeunes de 12 à 18 ans explorent le passé et imaginent le futur de leur quartier en pleine mutation : tours qui disparaissent, habitants qui se croisent, paysages qui se redessinent. « La transformation du quartier, c’est quoi ? » telle est la question au cœur de leur démarche, à laquelle se sont aussi prêtés des habitants, interviewés par deux photographes et une preneuse de son.

Médiathèque Lucie Aubrac 2/4, Avenue Marcel Hoüel, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 45 54 http://www.bm-venissieux.fr Médiathèque construite par Dominique Perrault, l’architecte de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand (Paris). Premier prix d’architecture lors du 21e Congrès Mondial des architectes en 2002 à Berlin. T4 et bus C12 : Marcel Hoüel-Hôtel de Ville

Présenté par Antoine Boureau, auteur-photographe

©Médiathèque Lucie Aubrac