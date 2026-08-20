Diffusion du documentaire Arrêt Darnaise, Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Lucie Aubrac · Vénissieux
Informations pratiques
Diffusion du documentaire Arrêt Darnaise Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Lucie Aubrac Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:20:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:20:00+02:00
Présenté par Antoine Boureau, auteur-photographe
Neuf jeunes de 12 à 18 ans explorent le passé et imaginent le futur de leur quartier en pleine mutation : tours qui disparaissent, habitants qui se croisent, paysages qui se redessinent. « La transformation du quartier, c’est quoi ? » telle est la question au cœur de leur démarche, à laquelle se sont aussi prêtés des habitants, interviewés par deux photographes et une preneuse de son.
Médiathèque Lucie Aubrac 2/4, Avenue Marcel Hoüel, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 45 54 http://www.bm-venissieux.fr Médiathèque construite par Dominique Perrault, l’architecte de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand (Paris). Premier prix d’architecture lors du 21e Congrès Mondial des architectes en 2002 à Berlin. T4 et bus C12 : Marcel Hoüel-Hôtel de Ville
Présenté par Antoine Boureau, auteur-photographe
©Médiathèque Lucie Aubrac
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