Informations pratiques

Diffusion du film « IA un problème » réalisé par l’OMJC 19 et 20 septembre Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 14h et 17h, l’OMJC diffuse son court-métrage « IA un problème » dans la grange de la ferme Dupire.

Un film de “streamers” qui montre que même dans les vieux murs de la ferme Dupire, on peut aussi appréhender le futur avec humour et intelligence!

Horaire

Samedi 19 septembre à 14h et 17h – Durée 1/2 h (20 mn de projection et petite discussion).

Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

Murder Party, spectacles, projections, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici : https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises[0]=48

Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises%5B0%5D=48 »}]

Samedi 19 septembre à 14h et 17h, l’OMJC diffuse son court-métrage « IA un problème » dans la grange de la ferme Dupire.

OMJC