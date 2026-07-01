Diffusion Finale Coupe du monde de Foot sur écran géant Les Orres 1650 Les Orres

Informations pratiques

Les Orres

Diffusion Finale Coupe du monde de Foot sur écran géant

Les Orres 1650 Front de neige 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La finale de la coupe de monde de Football diffusée sur écran géant rdv sur le front de neige 1650 et dans certains établissements à 1800 et 1650.

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Les Orres 1650 Front de neige 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com

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English : Diffusion Finale Coupe du monde de Foot sur écran géant

FIFA World Cup Final

Watch the match live on the giant screen!

Join us at the Les Orres 1650 snow front, as well as in selected venues in Les Orres 1650 and 1800, to experience all the excitement of the FIFA World Cup Final.

L’événement Diffusion Finale Coupe du monde de Foot sur écran géant Les Orres a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme des Orres