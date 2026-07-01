Diffusion Finale Coupe du monde de Foot sur écran géant Les Orres 1650 Les Orres
dimanche 19 juillet 2026 · Les Orres 1650 · Les Orres
Informations pratiques
Les Orres
Diffusion Finale Coupe du monde de Foot sur écran géant
Les Orres 1650 Front de neige 1650 Les Orres Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
La finale de la coupe de monde de Football diffusée sur écran géant rdv sur le front de neige 1650 et dans certains établissements à 1800 et 1650.
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Les Orres 1650 Front de neige 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com
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English : Diffusion Finale Coupe du monde de Foot sur écran géant
FIFA World Cup Final
Watch the match live on the giant screen!
Join us at the Les Orres 1650 snow front, as well as in selected venues in Les Orres 1650 and 1800, to experience all the excitement of the FIFA World Cup Final.
L’événement Diffusion Finale Coupe du monde de Foot sur écran géant Les Orres a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme des Orres
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