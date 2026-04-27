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Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Louis Villenave

Adresse : 142 rue Marie Labeyrie

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Labouheyre

Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 15:48:00

Date(s) :
2026-05-09

Diffusion sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde
Jeté sans ménagement, Gobi, un jeune gobelet à usage unique, se retrouve plongé malgré lui dans un univers particulièrement hostile… (15h>15h48, tout public, entrée libre)
Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde > Samedi 09/05
Diffusion proposée dans le cadre de la Hèsta 2026 · environnement
Jeté sans ménagement, Gobi, un jeune gobelet à usage unique, se retrouve plongé malgré lui dans un univers particulièrement hostile une jungle urbaine, peuplée d’étranges créatures les déchets. Convaincu qu’il a été abandonné par erreur, il est bien déterminé à retrouver Marie, sa propriétaire… et ce même s’il ne peut pas bouger !
(15h>15h48, tout public, entrée libre)   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde

Big-screen broadcast: Garbage: the world’s best animated waste
Gobi, a young disposable cup, is thrown into a particularly hostile universe… (15h>15h48, all audiences, free admission)

L’événement Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande

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