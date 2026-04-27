Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 15:48:00

Date(s) :

2026-05-09

Diffusion sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde

Jeté sans ménagement, Gobi, un jeune gobelet à usage unique, se retrouve plongé malgré lui dans un univers particulièrement hostile… (15h>15h48, tout public, entrée libre)

Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde > Samedi 09/05

Diffusion proposée dans le cadre de la Hèsta 2026 · environnement

Jeté sans ménagement, Gobi, un jeune gobelet à usage unique, se retrouve plongé malgré lui dans un univers particulièrement hostile une jungle urbaine, peuplée d’étranges créatures les déchets. Convaincu qu’il a été abandonné par erreur, il est bien déterminé à retrouver Marie, sa propriétaire… et ce même s’il ne peut pas bouger !

(15h>15h48, tout public, entrée libre) .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde

Big-screen broadcast: Garbage: the world’s best animated waste

Gobi, a young disposable cup, is thrown into a particularly hostile universe… (15h>15h48, all audiences, free admission)

L’événement Diffusion Micro-Folie sur grand écran Ordures le meilleur déchet animé du monde Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande