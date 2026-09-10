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AGENDA · Brioude

Diffusion Opera Platée Place Grégoire de Tours Brioude

vendredi 11 décembre 2026 · Place Grégoire de Tours · Brioude

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Grégoire de Tours
Adresse
Halle aux Grains
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif

Brioude

Diffusion Opera Platée

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Opéra sur écran géant PLATEE
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00  animation@ville-brioude.fr

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English :

Opera on a Giant Screen: PLATEE

L’événement Diffusion Opera Platée Brioude a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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