Diffusion Opera Platée Place Grégoire de Tours Brioude

Informations pratiques

Brioude

Diffusion Opera Platée

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Opéra sur écran géant PLATEE

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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr

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English :

Opera on a Giant Screen: PLATEE

L’événement Diffusion Opera Platée Brioude a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne