Partage de talent: Modelage Espace Socio-Culturel Brioude
mardi 8 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Partage de talent: Modelage
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08 2026-09-22
Animé par une bénévole adhérente qui vous propose de partager sa passion pour le modelage.
Venez réaliser vos propres créations que vous soyez débutant ou plus aguerri.
le mardi tous les 15 jours
5€/sur inscription de 9h30 à 12h ou 14h à 16h30 selon
.
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Led by a volunteer member who invites you to share her passion for modeling.
Come create your own designs, whether you’re a beginner or more experienced.
Every other Tuesday
5?/upon registration ? from 9:30 a.m. to 12:00 p.m. or 2:00 p.m. to 4:30 p.m., depending on
L’événement Partage de talent: Modelage Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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