Balade accompagnée Espace Socio-Culturel Brioude
vendredi 4 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Balade accompagnée
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 09:30:00
fin : 2026-09-18 12:00:00
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-18
Balade encadrée par 3 bénévoles adhérents
Boucle de 8 km environ au départ de DECLIC
ouvert à tous Gratuit / sans inscription
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Guided walk led by 3 member volunteers
An approximately 8-km loop starting from DECLIC
Open to everyone? Free / No registration required
L’événement Balade accompagnée Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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