Balade accompagnée Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Balade accompagnée

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 09:30:00

fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-18

Balade encadrée par 3 bénévoles adhérents



Boucle de 8 km environ au départ de DECLIC



ouvert à tous Gratuit / sans inscription

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Guided walk led by 3 member volunteers

An approximately 8-km loop starting from DECLIC

Open to everyone? Free / No registration required

L’événement Balade accompagnée Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne