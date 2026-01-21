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Dig’ Espace Madame Renault Wimereux

Dig’ Espace Madame Renault Wimereux lundi 21 septembre 2026.

Adresse : Digue de Mer

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : lundi 21 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Wimereux

Dig’ Espace Madame Renault

Digue de Mer Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-21

Un lieu d’exposition temporaire situé sur la digue promenade de Wimereux.
Ce lieu d’exposition est un lieu incontournable à Wimereux   .

Digue de Mer Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 27 17 

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English :

L’événement Dig’ Espace Madame Renault Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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