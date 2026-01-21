Dig’Espace exposition Publon Marie Simone Wimereux
Dig’Espace exposition Publon Marie Simone Wimereux lundi 28 septembre 2026.
Wimereux
Dig’Espace exposition Publon Marie Simone
Digue Espace Digue de mer Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-09-28
Un lieu d’exposition temporaire situé sur la digue promenade de Wimereux.
Ce lieu d’exposition est un lieu incontournable à Wimereux .
Digue Espace Digue de mer Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 62 01 60 40
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English :
L’événement Dig’Espace exposition Publon Marie Simone Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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