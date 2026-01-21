Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dig’Espace exposition Publon Marie Simone Wimereux

Dig’Espace exposition Publon Marie Simone Wimereux lundi 28 septembre 2026.

Adresse : Digue Espace Digue de mer

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : lundi 28 septembre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Tarif :

Wimereux

Dig’Espace exposition Publon Marie Simone

Digue Espace Digue de mer Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-09-28

Un lieu d’exposition temporaire situé sur la digue promenade de Wimereux.
Ce lieu d’exposition est un lieu incontournable à Wimereux   .

Digue Espace Digue de mer Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 62 01 60 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dig’Espace exposition Publon Marie Simone Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)