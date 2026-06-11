DIGITALE LOVE COMEDIE MUSICALE Mayenne
DIGITALE LOVE COMEDIE MUSICALE Mayenne vendredi 3 juillet 2026.
Mayenne
DIGITALE LOVE COMEDIE MUSICALE
Théâtre de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Venez applaudir la première Comédie Musicale de l’Association Les Epinglés sous la houlette du chef de Coeur Céric Mousnier !
Louise, Olympe, Jeanne et Cassiopée se connaissent depuis leur enfance.
Benito et Faustine NOHGRINE sont jumeaux et ils ont une renommée internationale.
L’histoire débute lors d’un bal caritatif, organisé par l’empire NOHGRINE, lieu où les deux groupes se rencontrent. Louise et ses ami.e.s sont là pour agir contre cette multinationale. Mais à leur grande surprise, Ben paraît sympathique. C’est ce même soir où décède Charles, le père de Ben et Faustine dans des conditions mystérieuses. .
Théâtre de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and applaud the first Musical Comedy of the Association Les Epinglés under the leadership of chef de Coeur Céric Mousnier!
L’événement DIGITALE LOVE COMEDIE MUSICALE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay
À voir aussi à Mayenne (Mayenne)
- Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne 11 juin 2026
- DE LA CASE AU PIXEL EXPOSITION TEMPORAIRE Place Juhel Mayenne 12 juin 2026
- Exposition d’art contemporain Terre et Fer aux Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine 12 juin 2026
- Exposition temporaire : L’humain face au climat, de la Préhistoire à nos jours, Grottes de Saulges – Musée de Préhistoire, Thorigné-en-Charnie 12 juin 2026
- Popote et musique Le Horps 12 juin 2026