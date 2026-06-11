Mayenne

DIGITALE LOVE COMEDIE MUSICALE

Théâtre de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Venez applaudir la première Comédie Musicale de l’Association Les Epinglés sous la houlette du chef de Coeur Céric Mousnier !

Louise, Olympe, Jeanne et Cassiopée se connaissent depuis leur enfance.

Benito et Faustine NOHGRINE sont jumeaux et ils ont une renommée internationale.

L’histoire débute lors d’un bal caritatif, organisé par l’empire NOHGRINE, lieu où les deux groupes se rencontrent. Louise et ses ami.e.s sont là pour agir contre cette multinationale. Mais à leur grande surprise, Ben paraît sympathique. C’est ce même soir où décède Charles, le père de Ben et Faustine dans des conditions mystérieuses. .

Théâtre de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Come and applaud the first Musical Comedy of the Association Les Epinglés under the leadership of chef de Coeur Céric Mousnier!

L’événement DIGITALE LOVE COMEDIE MUSICALE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay