DIJON FESTIF

Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-11

Dijon Festif Week-end 2 jours -1 nuit

Envie d’un week-end qui mêle fête, gastronomie et patrimoine ?

Laissez vous séduire par une escapade unique à Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, où chaque instant se savoure avec plaisir et émerveillement.

Dès votre arrivée, plongez dans une ambiance conviviale et gourmande avec l’incontournable Foire Gastronomique de Dijon. Entre dégustations de spécialités régionales, découvertes culinaires et produits du terroir, vos papilles voyageront au cœur des saveurs bourguignonnes dans une atmosphère chaleureuse et festive.

La magie continue en soirée avec un dîner spectacle au Cabaret Odysséo à Plombières-lès-Dijon. Costumes scintillants, performances artistiques et ambiance élégante vous promettent une soirée mémorable, pleine d’émotions et de surprises.

Après une nuit reposante dans votre hôtel à Dijon ou dans son agglomération, savourez un délicieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte du centre historique. Flânez librement dans les ruelles médiévales, admirez les hôtels particuliers et laissez vous charmer par l’âme authentique de cette ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque place, chaque façade raconte une histoire et invite à la contemplation.

Ce week-end festif à Dijon est une véritable parenthèse enchantée un équilibre parfait entre plaisirs gourmands, spectacle et découverte culturelle. Une escapade idéale pour se détendre, se divertir et partager des moments inoubliables au cœur de la Bourgogne. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 92 50 ptours@lpf-events.fr

