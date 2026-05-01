DIMANCHE ARTISAN Musée archéologique départemental Jublains

Jublains

DIMANCHE ARTISAN

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07

Démonstration d’artisanat gallo-romain

Un dimanche pour faire connaissance avec l’artisanat gallo-romain du tissage des vêtements à la fabrication de bijoux, en passant par les créations en céramique. Au mois de mai et juin, venez découvrir la mode antique et/ou la création en terre. Soyez artisan d’un jour !

Réservation conseillée. .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Gallo-Roman craftsmanship demonstration

L’événement DIMANCHE ARTISAN Jublains a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne