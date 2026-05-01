DIMANCHE ARTISAN Musée archéologique départemental Jublains
DIMANCHE ARTISAN Musée archéologique départemental Jublains dimanche 17 mai 2026.
Jublains
DIMANCHE ARTISAN
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07
Démonstration d’artisanat gallo-romain
Un dimanche pour faire connaissance avec l’artisanat gallo-romain du tissage des vêtements à la fabrication de bijoux, en passant par les créations en céramique. Au mois de mai et juin, venez découvrir la mode antique et/ou la création en terre. Soyez artisan d’un jour !
Réservation conseillée. .
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
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English :
Gallo-Roman craftsmanship demonstration
L’événement DIMANCHE ARTISAN Jublains a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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