Dimanche citoyen, Maison de la nature, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Dimanche citoyen Dimanche 20 septembre, 09h00 Maison de la nature Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Participez au ramassage des déchets sur les Bords de Marne accompagné des services Propreté et Développement durable, Environnement et Nature. Pinces, sacs et gants sont fournis, une tenue adaptée à la marche et à la météo du jour est requise. Cinq secteurs proposés (à préciser lors de l’inscription) : passerelle du Halage vers passerelle de la Pie, passerelle de la Pie vers avenue de Bonneuil, avenue de Bonneuil vers le pont de Chennevières, pont de Chennevières vers le pont de Champigny, pont de Champigny vers le pont du Petit Parc.

Maison de la nature 77 quai de la Pie 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « developpement.durable@mairie-saint-maur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 11 16 80 »}]

Circuit de collecte des déchets

© Ville de Saint-Maur-des-Fossés