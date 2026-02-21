Dimanche de caractère: nos rues se souviennent

Salle des Fêtes, Rue Max Jacob Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Déambulation ludique et commentée par des habitants férus d’histoire grande et locale

Jehan de Fleury, Léodebold, Louis le Débonnaire, Célestin Chateigner, Ulysse Persillard, Forteresse, Sanguin …

Venez découvrir ces rues, témoins de l’histoire ancienne et contemporaine de Saint-Benoît-sur-Loire, au cours d’une déambulation ludique et commentée par des habitants férus d’histoire grande et locale, suivie d’une dégustation de produits locaux. Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes Rue Max Jacob. Gratuit sur inscription auprès de l’office de tourisme du Val de Sully .

Salle des Fêtes, Rue Max Jacob Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 73 28 accueil@mairie-st-benoit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun walk with commentary by local history buffs

L’événement Dimanche de caractère: nos rues se souviennent Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE