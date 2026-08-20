[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse, Salle Courmont, Lille
dimanche 13 décembre 2026 · Salle Courmont · Lille
Informations pratiques
[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse Dimanche 13 décembre, 17h00 Salle Courmont Nord
https://www.monetico-online-asso.com/le-cirque-du-bout-du-monde/attention-a-la-tete
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:45:00+01:00
Fin : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:45:00+01:00
13 décembre – 17h – Dimanche en famille Salle Courmont Lille Moulins
Attention à ta tête – Cie le Polpesse
A partir de 6 ans, durée : 45 minutes
Attention à ta tête, ou les études sur la chute est un projet qui naît de l’envie de trois jongleuses, Cecilia Zucchetti, Gioia Santini et Francesca Fioraso, de voir le jonglage d’un autre point de vue, laisser de côté la frustration de ne pas y arriver pour célébrer la beauté de l’imperfection.
Trois jongleuses, une baignoire, 100 balles, 11 massues, 12 mains. Voici les éléments qui donneront vie à une univers sensible et intimiste dans lequel petits et grands seront immergés pendant 45 minutes. Un spectacle qui célèbre la persévérance face à la chute où l’attention ne sera pas portée à la réussite mais au chemin pour y arriver, pour embrasser ensemble l’échec avec humour.
Pour vous inscrire au parcours complet atelier+gouter+spectacle, écrivez à ecole@lecirqueduboutdumonde.fr
Salle Courmont 2 Rue Courmont, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926 [{« type »: « link », « value »: « https://www.monetico-online-asso.com/le-cirque-du-bout-du-monde/piece-de-cirque »}] [{« link »: « mailto:ecole@lecirqueduboutdumonde.fr »}]
[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse
Cie le Polpesse
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