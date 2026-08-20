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[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse, Salle Courmont, Lille

dimanche 13 décembre 2026 · Salle Courmont · Lille

[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse, Salle Courmont, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Salle Courmont
Adresse
2 Rue Courmont, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
https://www.monetico-online-asso.com/le-cirque-du-bout-du-monde/attention-a-la-tete

[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse Dimanche 13 décembre, 17h00 Salle Courmont Nord

https://www.monetico-online-asso.com/le-cirque-du-bout-du-monde/attention-a-la-tete

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:45:00+01:00
Fin : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:45:00+01:00

13 décembre – 17h – Dimanche en famille Salle Courmont Lille Moulins
Attention à ta tête – Cie le Polpesse
A partir de 6 ans, durée : 45 minutes
Attention à ta tête, ou les études sur la chute est un projet qui naît de l’envie de trois jongleuses, Cecilia Zucchetti, Gioia Santini et Francesca Fioraso, de voir le jonglage d’un autre point de vue, laisser de côté la frustration de ne pas y arriver pour célébrer la beauté de l’imperfection.
Trois jongleuses, une baignoire, 100 balles, 11 massues, 12 mains. Voici les éléments qui donneront vie à une univers sensible et intimiste dans lequel petits et grands seront immergés pendant 45 minutes. Un spectacle qui célèbre la persévérance face à la chute où l’attention ne sera pas portée à la réussite mais au chemin pour y arriver, pour embrasser ensemble l’échec avec humour.
Pour vous inscrire au parcours complet atelier+gouter+spectacle, écrivez à ecole@lecirqueduboutdumonde.fr

Salle Courmont 2 Rue Courmont, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926 [{« type »: « link », « value »: « https://www.monetico-online-asso.com/le-cirque-du-bout-du-monde/piece-de-cirque »}] [{« link »: « mailto:ecole@lecirqueduboutdumonde.fr »}]
[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse

Cie le Polpesse

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