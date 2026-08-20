[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse, Salle Courmont, Lille

Informations pratiques

[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse Dimanche 13 décembre, 17h00 Salle Courmont Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:45:00+01:00

Fin : 2026-12-13T17:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:45:00+01:00

13 décembre – 17h – Dimanche en famille Salle Courmont Lille Moulins

Attention à ta tête – Cie le Polpesse

A partir de 6 ans, durée : 45 minutes

Attention à ta tête, ou les études sur la chute est un projet qui naît de l’envie de trois jongleuses, Cecilia Zucchetti, Gioia Santini et Francesca Fioraso, de voir le jonglage d’un autre point de vue, laisser de côté la frustration de ne pas y arriver pour célébrer la beauté de l’imperfection.

Trois jongleuses, une baignoire, 100 balles, 11 massues, 12 mains. Voici les éléments qui donneront vie à une univers sensible et intimiste dans lequel petits et grands seront immergés pendant 45 minutes. Un spectacle qui célèbre la persévérance face à la chute où l’attention ne sera pas portée à la réussite mais au chemin pour y arriver, pour embrasser ensemble l’échec avec humour.

Pour vous inscrire au parcours complet atelier+gouter+spectacle, écrivez à ecole@lecirqueduboutdumonde.fr

Salle Courmont 2 Rue Courmont, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926 [{« type »: « link », « value »: « https://www.monetico-online-asso.com/le-cirque-du-bout-du-monde/piece-de-cirque »}] [{« link »: « mailto:ecole@lecirqueduboutdumonde.fr »}]

[DIMANCHE EN FAMILLE] Attention à ta tête – Cie Le Polpesse

Cie le Polpesse