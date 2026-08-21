[Dimanche en famille] Ignis – Collectif Sismique, Gare Saint-Sauveur, Lille
dimanche 11 octobre 2026 · Gare Saint-Sauveur · Lille
Informations pratiques
[Dimanche en famille] Ignis – Collectif Sismique Dimanche 11 octobre, 17h30 Gare Saint-Sauveur Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T17:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T17:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00
[Dimanche en famille] Ignis – Collectif Sismique
Ignis – Collectif Sismique (une programmation du Prato)
Une piste, un clown et du feu.
Le clown s’y mêle, s’y frotte et se laisse surprendre. Dans ce cercle, il apprend le langage du feu avec douceur et maladresse. Par son regard espiègle, il partage notre fascination transgressive pour les flammes.
Nicolas Fraiseau nous invite à redécouvrir le feu dans une nouvelle esthétique : pas celle du grandiose et du spectaculaire, mais plutôt celle du minuscule et de la métaphore. Il nous pousse à interroger notre rapport à cet élément de tous les contrastes : des flammes dévastatrices aux plus petites lueurs chaleureuses de bougies, du symbole de puissance et de danger à celui de rencontres, de rites mystiques et de partage.
Ignis place le feu au cœur du chapiteau, dans un spectacle convoquant nos plus intimes et lointains imaginaires.
Les infos pratiques :
1h – dès 8 ans
au chapiteau – Cours St So
accès par la Gare Saint Sauveur
17 bd Jean-Baptiste Lebas, Lille
Les tarifs du prato :
plein 15 € / réduit 10 € / adapté 5 €
ouverture des réservations ven 4 sept
Pour vous inscrire au parcours complet atelier + gouter + spectacle, écrivez à ecole@lecirqueduboutdumonde.fr
Gare Saint-Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://leprato.fr/spectacles/ignis-a-st-so »}] [{« link »: « mailto:ecole@lecirqueduboutdumonde.fr »}]
[Dimanche en famille] Ignis – Collectif Sismique
Pierre Yves Chouin
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