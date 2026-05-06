Dimanche en famille Le musée avant le musée les secrets du bâtiment Rue Corneille Angoulême
Dimanche en famille Le musée avant le musée les secrets du bâtiment Rue Corneille Angoulême dimanche 6 décembre 2026.
Angoulême
Dimanche en famille Le musée avant le musée les secrets du bâtiment
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Profitez en famille d’une visite ludique suivie d’un atelier afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
Take the whole family on a fun tour followed by a workshop to discover the wealth of our collections and exhibitions.
L’événement Dimanche en famille Le musée avant le musée les secrets du bâtiment Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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