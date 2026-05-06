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Dimanche en famille Le musée avant le musée les secrets du bâtiment Rue Corneille Angoulême

Dimanche en famille Le musée avant le musée les secrets du bâtiment Rue Corneille Angoulême dimanche 6 décembre 2026.

Lieu
Rue Corneille
Adresse
Musée d'Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Angoulême

Dimanche en famille Le musée avant le musée les secrets du bâtiment

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Profitez en famille d’une visite ludique suivie d’un atelier afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88  musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Take the whole family on a fun tour followed by a workshop to discover the wealth of our collections and exhibitions.

L’événement Dimanche en famille Le musée avant le musée les secrets du bâtiment Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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