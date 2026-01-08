Dimanche en famille Suivez le plan !

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 11:15:00

Date(s) :

2026-03-15

Dimanche 15 mars 2026, 10h-11h15

Suivez le plan !

Plans, cartes postales, relevés archéologiques, images 3D analysons ces données passionnantes à la loupe pour comprendre les multiples transformations du château au fil des siècles. Ponts levis, puits, escaliers en vis, chemin de ronde, chambre de soldats… les traces sont là ! Ouvrez l’œil, n’oubliez pas vos lunettes, et place aux hypothèses !

Visite-enquête en famille. À partir de 7 ans. Renseignements au 03 81 99 22 57

Gratuit. Sur réservation, billetterie en ligne

L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet d’entrée .

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche en famille Suivez le plan !

L’événement Dimanche en famille Suivez le plan ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD