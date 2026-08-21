Dimanche en musique !, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris

Informations pratiques

Dimanche en musique ! Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée national Jean-Jacques Henner Paris

Places limitées – réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Concert en partenariat avec l’Ecole Normale de musique Alfred Cortot.

Musée national Jean-Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-henner.fr/detail-activite/jep-dimanche-musique-jjh »}] 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)

Concert en partenariat avec l’Ecole Normale de musique Alfred Cortot

© Musée Jean-Jacques Henner / Hartl-Meyer