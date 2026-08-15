Rencontre et exposition à la Librairie Voyageurs du Monde pour « Carnets d’Islande » de François Olislaeger Librairie Voyageurs du Monde Paris
jeudi 3 septembre 2026 · Librairie Voyageurs du Monde · Paris
Informations pratiques
Né à Liège, en Belgique, et habituellement basé entre Paris et Mexico, le dessinateur de presse (Le Monde, Libération, Les Inrocks, Le 1 Hebdo, Beaux-Arts Magazine…) et auteur de bandes dessinées François Olislaeger est parti en Islande à l’été 2025.
À la dérive, comme un iceberg, après une rupture, il sillonne seul l’île pendant dix jours.
Au départ voyage du deuil et des amours perdues, François Olislaeger livre finalement un récit illustré sensible et drôle. Voyage de la transformation (des lumières, du ciel, des formes ectoplasmiques) et du soi retrouvé, on est saisi par la beauté vive, organique, des paysages qu’il restitue d’un trait simple – montagne posée sur la mer, vallées gigantesques, champs de cailloux à perte de vue, colonnes de basalte, concrétions de lave, plage de sable noir de Reynisfjara –, mais aussi par les silences, celui qu’il traverse, celui des cases. Et, au fil des pages et des jours qui passent, la sensation prégnante que la brume se lève.
La Librairie Voyageurs est heureuse d’accueillir, le jeudi 3 septembre, François Olislaeger pour le lancement de ses Carnets d’Islande, parus aux éditions Gallimard (collection Le Sentiment géographique), et le vernissage de son exposition, où il sera possible d’acquérir certains de ses dessins. Un cocktail convivial viendra clore la rencontre.
Librairie Voyageurs du Monde
48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris
+33 (0)1 42 86 17 38
M. : Opéra
librairie@voyageursdumonde.fr
voyageursdumonde.fr
« Carnets d’Islande », de François Olislaeger – rencontre exposition à la Librairie Voyageurs du Monde 48 rue Sainte-Anne Paris 2e arrondissement le 3 septembre 2026 à 18h30
Le jeudi 03 septembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-03T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-03T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-03T18:30:00+02:00_2026-09-03T20:00:00+02:00
Librairie Voyageurs du Monde 48, rue Sainte Anne 75002 Paris
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