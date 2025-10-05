Dimanche gratuit au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf
Dimanche gratuit au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf dimanche 5 octobre 2025.
Dimanche gratuit au château de Châteauneuf
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:45:00
fin : 2026-03-01 12:30:00
Date(s) :
2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07 2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03
Chaque premier dimanche du mois en basse-saison, d’octobre à mai, le château de Châteauneuf vous ouvre ses portes gratuitement. Venez visiter le château librement ou en visite guidée de 9h45 à 12h30 et de 14h à 17h30. Un ticket gratuit est à demander à l’accueil du château. Des parcours enfants (« Un château tout neuf pour Noisette et Caramel » ou « La Chimère ») sont disponibles à l’accueil. .
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
English : Dimanche gratuit au château de Châteauneuf
German : Dimanche gratuit au château de Châteauneuf
Italiano :
Espanol :
L’événement Dimanche gratuit au château de Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2025-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)