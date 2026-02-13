Dimanches d’Automne

Ingrannes Loiret

Samedi 2026-10-18 10:00:00

2026-10-25 18:00:00

2026-10-18

Visites guidées à 15h. Dans leur apogée automnal, chaque arbre a son histoire et ses petits secrets. Venez en découvrir quelques-uns et vous émerveiller !

Visites guidées à 15h les chênes rouges d’Amérique, les érables d’Asie, les parroties de Perse et les Ormes du Japon, pour ne citer qu’eux, déploient leurs plus belles couleurs en cette saison. Apprenez à mieux connaître ces arbres, leur origine géographique, leurs usages traditionnels…

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

Guided tours at 3pm:

Beyond their autumnal beauty, each tree has its own story and little secrets. Come and marvel at some of them!

