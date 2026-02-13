Dimanches d’Automne Ingrannes
Dimanches d'Automne Ingrannes dimanche 18 octobre 2026.
Dimanches d’Automne
Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes Loiret
Début : Samedi 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
2026-10-18
Visites guidées à 15h. Dans leur apogée automnal, chaque arbre a son histoire et ses petits secrets. Venez en découvrir quelques-uns et vous émerveiller !
Visites guidées à 15h les chênes rouges d’Amérique, les érables d’Asie, les parroties de Perse et les Ormes du Japon, pour ne citer qu’eux, déploient leurs plus belles couleurs en cette saison. Apprenez à mieux connaître ces arbres, leur origine géographique, leurs usages traditionnels…
Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org
English :
Guided tours at 3pm:
Beyond their autumnal beauty, each tree has its own story and little secrets. Come and marvel at some of them!
