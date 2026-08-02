AGENDA · Roubaix
Dim’BAR | Crying boys – Isham One | Chats d’amour – SHORTY’MAN | Expo, atelier, diffusion, goûter… Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix
dimanche 2 août 2026 · Bureau d'Art et de Recherche | La QSP Galerie · Roubaix
Informations pratiques
Dim’BAR | Crying boys – Isham One | Chats d’amour – SHORTY’MAN | Expo, atelier, diffusion, goûter… Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Dimanche 2 août, 15h00
Pour sa fin de saison 2025-26, le BAR vous convie au finissage des expositions d’Isham One et Shorty’Man en partageant œuvres, diffusion documentaire et atelier créatif…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-02T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-02T19:00:00.000+02:00
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Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Roubaix
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