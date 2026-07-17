Dimorphos, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux
dimanche 7 mars 2027 · Grand-Théâtre, Salon Boireau · Bordeaux
Informations pratiques
Dimorphos Dimanche 7 mars 2027, 19h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-07T19:00:00+01:00 – 2027-03-07T20:00:00+01:00
Fin : 2027-03-07T19:00:00+01:00 – 2027-03-07T20:00:00+01:00
Voix
Dès son enfance en Grèce, Sofia Avramidou chante. Dans la péninsule, elle enrichit ses influences musicales du son des instruments traditionnels que son père collectionne, avant de partir étudier à l’étranger et d’intégrer la musique électronique à son travail. Fortement inspirée par la littérature, elle crée des textures sonores élaborées et contrastées. Le dernier volet de Dimorphos, deux visages, a fait événement lors du dernier festival Présences de Radio France. Deux mondes s’y rencontrent, jusqu’à ne plus former qu’un seul corps, comme un retour à l’essentiel.
Programme
Sofia Avramidou, Nicolas Crosse, Dimorphos Alpha
Anonyme, Amigdalaki tsakisa (arrangements Sofia Avramidou)
Sofia Avramidou, Nicolas Crosse, Dimorphos Beta
Márkos Vamvakáris, Ta matoklada sou lamboun (arrangements Sofia Avramidou)
Anonyme, Acherobasman (arrangements Sofia Avramidou)
Sofia Avramidou, Nicolas Crosse, Dimorphos Gamma
Anonyme, Ta paidia tis gitonias sou (arrangements Sofia Avramidou)
Anonyme, Missirlou (arrangements Sofia Avramidou)
Zulfi Livaneli (musique), Lefteris Papadopoulos (texte), San ton metanasti (arrangements Sofia Avramidou)
Sofia Avramidou, Dimorphos Delta
Sofia Avramidou (musique et texte), Stavros Stavridis (texte), Riza kai Efchi
Sofia Avramidou est compositrice en résidence à l’Opéra National de Bordeaux
Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703023-dimorphos »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-dimorphos-87221 »}]
Sofia Avramidou
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