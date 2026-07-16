Dimorphos, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Dimorphos Dimanche 7 mars 2027, 19h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-07T19:00:00+01:00 – 2027-03-07T20:00:00+01:00

Fin : 2027-03-07T19:00:00+01:00 – 2027-03-07T20:00:00+01:00

Voix

Dès son enfance en Grèce, Sofia Avramidou chante. Dans la péninsule, elle enrichit ses influences musicales du son des instruments traditionnels que son père collectionne, avant de partir étudier à l’étranger et d’intégrer la musique électronique à son travail. Fortement inspirée par la littérature, elle crée des textures sonores élaborées et contrastées. Le dernier volet de Dimorphos, deux visages, a fait événement lors du dernier festival Présences de Radio France. Deux mondes s’y rencontrent, jusqu’à ne plus former qu’un seul corps, comme un retour à l’essentiel.

Programme

Sofia Avramidou, Nicolas Crosse, Dimorphos Alpha

Anonyme, Amigdalaki tsakisa (arrangements Sofia Avramidou)

Sofia Avramidou, Nicolas Crosse, Dimorphos Beta

Márkos Vamvakáris, Ta matoklada sou lamboun (arrangements Sofia Avramidou)

Anonyme, Acherobasman (arrangements Sofia Avramidou)

Sofia Avramidou, Nicolas Crosse, Dimorphos Gamma

Anonyme, Ta paidia tis gitonias sou (arrangements Sofia Avramidou)

Anonyme, Missirlou (arrangements Sofia Avramidou)

Zulfi Livaneli (musique), Lefteris Papadopoulos (texte), San ton metanasti (arrangements Sofia Avramidou)

Sofia Avramidou, Dimorphos Delta

Sofia Avramidou (musique et texte), Stavros Stavridis (texte), Riza kai Efchi

Sofia Avramidou est compositrice en résidence à l’Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703023-dimorphos »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-dimorphos-87221 »}]

Sofia Avramidou