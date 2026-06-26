Dîner Croisière du 24 Décembre Rouen
Dîner Croisière du 24 Décembre Rouen jeudi 24 décembre 2026.
Rouen
Dîner Croisière du 24 Décembre
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-24 20:30:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Vivez une soirée d’exception à bord de l’Escapade à l’occasion du réveillon de Noël, lors d’une croisière en boucle de nuit autour de Rouen et de ses environs.
Points clés
Réveillon de Noël
Dîner dans un cadre insolite
Découvrez les boucles de la Seine
Plongez dans l’atmosphère féérique du 24 décembre, lorsque les lumières de la ville se reflètent sur la Seine et offrent un décor élégant et scintillant.
Savourez un menu des fêtes spécialement élaboré pour l’occasion, tout en profitant d’une ambiance musicale live avec notre pianiste, revisitant les grands classiques de Noël dans un esprit piano-bar chaleureux et raffiné.
Horaires
Embarquement 20h15
Départ 20h30
Retour 23h15
Menu des fêtes
AMUSE BOUCHE Dôme de fois gras sur pain d’épices. Tataki de thon au sésame et mayonnaise wasabi. Tartelette de potimaron à l’ail noir et éclat de noisette.
MISE EN BOUCHE Noix de Saint-Jacques marinées aux agrumes et petits légumes.
ENTREE Fois gras mi-cuit maison, confiture de figues et noisettes.
PLAT PRINCIPAL Suprême de pintade chaponnée au vin jaune, gration de pommes de terre au comté, poêlée de champignons.
SALADES VERTES & FROMAGES AFFINES Salade verte, coeur de Neufchâtel, millefeuille de pomme, caramel au vinaigre de cidre.
DESSERTS Bûche de Noël .
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Dîner Croisière du 24 Décembre
L’événement Dîner Croisière du 24 Décembre Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme
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