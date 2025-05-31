Dîner Croisière en musique Laval
Dîner Croisière en musique Laval samedi 30 août 2025.
Dîner Croisière en musique
100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 20:00:00
fin : 2025-08-30 22:30:00
Date(s) :
2025-08-30 2025-09-27
Dîner croisière en musique
Un instant d’exception le menu gourmand du chef de l’hôtel-restaurant Perier du Bignon pour régaler vos papilles, les paysages des bords de Mayenne pour régaler vos yeux, et l’accompagnement d’un musicien pour enchanter vos oreilles…
• Samedis 31 mai, 28 juin, 26 juillet, 30 août et 27 sept.
• De 20h à 22h30
• Tarif unique 70€/pers, 45€/enfant (-12 ans)
Menu*
> Salade froide de pommes de terre et poisson fumé
> Filet mignon de porc, sauce BBQ et fenouil braisé
> Soupe de fraises et tartare de fraises assaisonné à la menthe
> 2 verres de vin, eau et café
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .
100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
English :
Musical dinner cruise
German :
Abendessen Kreuzfahrt mit Musik
Italiano :
Crociera con cena musicale
Espanol :
Cena-crucero musical
