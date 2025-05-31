Dîner Croisière en musique Laval

Dîner Croisière en musique

100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-08-30 20:00:00

fin : 2025-08-30 22:30:00

2025-08-30 2025-09-27

Dîner croisière en musique

Un instant d’exception le menu gourmand du chef de l’hôtel-restaurant Perier du Bignon pour régaler vos papilles, les paysages des bords de Mayenne pour régaler vos yeux, et l’accompagnement d’un musicien pour enchanter vos oreilles…

• Samedis 31 mai, 28 juin, 26 juillet, 30 août et 27 sept.

• De 20h à 22h30

• Tarif unique 70€/pers, 45€/enfant (-12 ans)

Menu*

> Salade froide de pommes de terre et poisson fumé

> Filet mignon de porc, sauce BBQ et fenouil braisé

> Soupe de fraises et tartare de fraises assaisonné à la menthe

> 2 verres de vin, eau et café

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

Musical dinner cruise

German :

Abendessen Kreuzfahrt mit Musik

Italiano :

Crociera con cena musicale

Espanol :

Cena-crucero musical

