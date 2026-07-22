Dîner dans le noir Rue de la Croix des Barres Bellerive-sur-Allier

samedi 28 novembre 2026 · Rue de la Croix des Barres · Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Dîner dans le noir

Rue de la Croix des Barres Espace Jean-Dubessay Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Venez éveiller vos sens !

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Rue de la Croix des Barres Espace Jean-Dubessay Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 27 84 hvva@voila.fr

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English :

Come and %E9awaken your senses!

L’événement Dîner dans le noir Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-22 par Vichy Destinations