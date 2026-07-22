AGENDA · Bellerive-sur-Allier
Dîner dans le noir Rue de la Croix des Barres Bellerive-sur-Allier
samedi 28 novembre 2026 · Rue de la Croix des Barres · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Bellerive-sur-Allier
Dîner dans le noir
Rue de la Croix des Barres Espace Jean-Dubessay Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Venez éveiller vos sens !
.
Rue de la Croix des Barres Espace Jean-Dubessay Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 27 84 hvva@voila.fr
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English :
Come and %E9awaken your senses!
L’événement Dîner dans le noir Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-22 par Vichy Destinations
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