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AGENDA · Bellerive-sur-Allier

Dîner dans le noir Rue de la Croix des Barres Bellerive-sur-Allier

samedi 28 novembre 2026 · Rue de la Croix des Barres · Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de la Croix des Barres
Adresse
Espace Jean-Dubessay
Ville
03700 Bellerive-sur-Allier
Département
Allier
Tarif
25 25 25

Bellerive-sur-Allier

Dîner dans le noir

Rue de la Croix des Barres Espace Jean-Dubessay Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Venez éveiller vos sens !
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Rue de la Croix des Barres Espace Jean-Dubessay Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 27 84  hvva@voila.fr

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Come and %E9awaken your senses!

L’événement Dîner dans le noir Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-22 par Vichy Destinations

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