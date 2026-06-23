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Dîner dansant La Guinguette du Basket Lapalisse

Dîner dansant La Guinguette du Basket Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.

Adresse
salle de la grenette
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
20 20 20

Lapalisse

Dîner dansant La Guinguette du Basket

salle de la grenette Lapalisse Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Dîner dansant La Guinguette du Basket avec Esprit Guinguette organisé par le Basket club
– Apéritif, Pâté bourbonnais, salade, dessert
  .

salle de la grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 81 05 54 

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English :

La Guinguette du Basket Dance Dinner with Esprit Guinguette, organized by the Basketball Club
– Appetizers, Bourbonnais pâté, salad, dessert

L’événement Dîner dansant La Guinguette du Basket Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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