Dîner dansant La Guinguette du Basket Lapalisse
Dîner dansant La Guinguette du Basket Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.
Lapalisse
Dîner dansant La Guinguette du Basket
salle de la grenette Lapalisse Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Dîner dansant La Guinguette du Basket avec Esprit Guinguette organisé par le Basket club
– Apéritif, Pâté bourbonnais, salade, dessert
.
salle de la grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 81 05 54
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English :
La Guinguette du Basket Dance Dinner with Esprit Guinguette, organized by the Basketball Club
– Appetizers, Bourbonnais pâté, salad, dessert
L’événement Dîner dansant La Guinguette du Basket Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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