Dîner dansant La Guinguette du Basket Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.

Lapalisse

Dîner dansant La Guinguette du Basket

salle de la grenette Lapalisse Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Dîner dansant La Guinguette du Basket avec Esprit Guinguette organisé par le Basket club

– Apéritif, Pâté bourbonnais, salade, dessert

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salle de la grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 81 05 54

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English :

La Guinguette du Basket Dance Dinner with Esprit Guinguette, organized by the Basketball Club

– Appetizers, Bourbonnais pâté, salad, dessert

L’événement Dîner dansant La Guinguette du Basket Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse