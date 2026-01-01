Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims

Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30 19:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Tout public

Le restaurant Chèvre et Menthe vous propose une soirée dîner en anglais pour la 2e édition.

Rendez-vous le vendredi 30 janvier à 19h30. Cet événement est ouvert à tous les niveaux et invite les participants à pratiquer l’anglais dans une ambiance conviviale, autour d’un dîner.

Réservation obligatoire au 03 26 05 17 03 .

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 05 17 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe

L’événement Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe Reims a été mis à jour le 2026-01-08 par Reims Tourisme & Congrès