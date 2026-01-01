Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims
Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims vendredi 30 janvier 2026.
Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe
Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:30:00
fin : 2026-01-30 19:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Tout public
Le restaurant Chèvre et Menthe vous propose une soirée dîner en anglais pour la 2e édition.
Rendez-vous le vendredi 30 janvier à 19h30. Cet événement est ouvert à tous les niveaux et invite les participants à pratiquer l’anglais dans une ambiance conviviale, autour d’un dîner.
Réservation obligatoire au 03 26 05 17 03 .
Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 05 17 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe
L’événement Dîner en anglais chez Chèvre et Menthe Reims a été mis à jour le 2026-01-08 par Reims Tourisme & Congrès